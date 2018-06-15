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15.06.2018 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензенской области задержали сбежавших из колонии украинцев

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Трое граждан Украины, которые ранее совершили побег из колонии поселения в селе Сосновка Бессоновского района, задержаны.

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Среди сбежавших были двое братьев-близнецов 1994 года рождения, а также их земляк из Луганской области, с которым они познакомились в колонии. Все трое отбывали срок за кражи, а также за неправомерный доступ к компьютерной информации и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. Они совершили побег 9 июня.

12 июня сотрудники УФСИН совместно с полицейскими задержали одного из беглецов в лесном массиве. Там же позже были обнаружены и братья-близнецы, сообщила пресс-служба УФСИН по Пензенской области.

По факту массового побега областная прокуратура инициировала проверку. По ее результатам начальнику колонии внесли представление об устранении нарушений в исполнении режимных требований.

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