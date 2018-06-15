В Уфе наемного убийцу осудили на восемь лет

К восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили 43-летнего жителя Уфы за покушение на убийство по найму и незаконное хранение, перевозку и ношение оружия.

- В октябре прошлого года преступник выстрелил в подземном гараже одного из жилых домов в местного бизнесмена. Спустя какое-то время, стрелка задержали правоохранительные органы. Он признался в содеянном и рассказал, что его наняли совершить убийство, - рассказали в следственном комитете РБ.

Несмотря на тяжелое ранение в голову, потерпевший выжил. Заказчик и соучастник покушения на убийство также задержаны. Расследование уголовных дел в отношении них продолжается.