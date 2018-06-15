Власти разрешат болельщикам размещаться на пляжах Самары

В Самаре не будут препятствовать болельщикам, планирующим во время ЧМ ночевать в палатках на набережной Волги.

Пока номерной фонд региона загружен в зависимости от матчей до 80 процентов. Так что свободные места на период ЧМ-2018 еще есть. Но если единичные болельщики предпочтут альтернативное отелям и частному жилому сектору размещение, то власти обещают отнестись с пониманием к этому факту, заверил врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

Между тем в городе активно обсуждаются планы болельщиков из Колумбии, которые якобы приедут со своими палатками и разместятся на протяженных пляжах города. По прогнозам департамента туризма региона, именно из Колумбии в Самару прилетит больше всего болельщиков - почти 20 тысяч человек единовременно. Матч их команды с Сенегалом состоится 28 июня.

Напомним, что вариант массового размещения болельщиков в палатках на пляжах города изначально не рассматривался властями. Требования ФИФА по номерному фонду Самара даже перевыполнила. Кроме того, Михаил Мальцев ранее заявлял "РГ", что в городе много инвестиционного жилья, особенно в непосредственной близости от фан-зоны.