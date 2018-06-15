Власти разрешат болельщикам размещаться на пляжах Самары
В Самаре не будут препятствовать болельщикам, планирующим во время ЧМ ночевать в палатках на набережной Волги.
Пока номерной фонд региона загружен в зависимости от матчей до 80 процентов. Так что свободные места на период ЧМ-2018 еще есть. Но если единичные болельщики предпочтут альтернативное отелям и частному жилому сектору размещение, то власти обещают отнестись с пониманием к этому факту, заверил врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
Между тем в городе активно обсуждаются планы болельщиков из Колумбии, которые якобы приедут со своими палатками и разместятся на протяженных пляжах города. По прогнозам департамента туризма региона, именно из Колумбии в Самару прилетит больше всего болельщиков - почти 20 тысяч человек единовременно. Матч их команды с Сенегалом состоится 28 июня.
Напомним, что вариант массового размещения болельщиков в палатках на пляжах города изначально не рассматривался властями. Требования ФИФА по номерному фонду Самара даже перевыполнила. Кроме того, Михаил Мальцев ранее заявлял "РГ", что в городе много инвестиционного жилья, особенно в непосредственной близости от фан-зоны.
Марокко - Иран. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00
Матч Марокко - Иран - первая игра чемпионата мира, которая проходит в Санкт-Петербурге. К соперникам стоит присмотреться внимательно, ведь кто-то из них может встретиться и со сборной России в 1/8 финала
Уругвай обыграл Египет во втором матче чемпионата мира 17:00
Сборная Уругвая обыграла Египет со счетом 1:0 во второй встрече чемпионата мира по футболу. Единственный мяч в конце матча забил Хосе Мария Хименес. Эти команды являются соперниками российской сборной по группе "А"
Египет - Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15:01
На "Екатеринбург-Арене" начался второй матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Египет играет с Уругваем. Если уругвайцы считаются фаворитами группы А, то египтянам прочат соперничество с россиянами за вторую путевку в 1/8 финала