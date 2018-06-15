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15.06.2018 19:10
Рубрика: Спорт

Власти разрешат болельщикам размещаться на пляжах Самары

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре не будут препятствовать болельщикам, планирующим во время ЧМ ночевать в палатках на набережной Волги.

Фото: IG WM TRAKTOR 18
Болельщики из Швейцарии выехали в Калининград на ретро-тракторе

Пока номерной фонд региона загружен в зависимости от матчей до 80 процентов. Так что свободные места на период ЧМ-2018 еще есть. Но если единичные болельщики предпочтут альтернативное отелям и частному жилому сектору размещение, то власти обещают отнестись с пониманием к этому факту, заверил врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

Между тем в городе активно обсуждаются планы болельщиков из Колумбии, которые якобы приедут со своими палатками и разместятся на протяженных пляжах города. По прогнозам департамента туризма региона, именно из Колумбии в Самару прилетит больше всего болельщиков - почти 20 тысяч человек единовременно. Матч их команды с Сенегалом состоится 28 июня.

Напомним, что вариант массового размещения болельщиков в палатках на пляжах города изначально не рассматривался властями. Требования ФИФА по номерному фонду Самара даже перевыполнила. Кроме того, Михаил Мальцев ранее заявлял "РГ", что в городе много инвестиционного жилья, особенно в непосредственной близости от фан-зоны.

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