Иркутских чиновников задержали за вырубку реликтового леса

Громким уголовным делом закончилась прокурорская проверка санитарных рубок в заказнике Иркутской области. В ходе расследования уже задержаны высокопоставленные чиновники министерства лесного комплекса региона, филиала ФБУ "Рослесозащита" и местного лесхоза, сообщает СК.

- Согласно данным проверки, в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь" осенью прошлого года сотрудники "Центра защиты леса Иркутской области", филиала федерального бюджетного учреждения "Рослесозащита", назначили сплошные санитарные рубки леса. Это решение подтвердили чиновники Службы по охране и использованию животного мира региона. Позже причастные лица перешли на работу в министерство лесного комплекса региона, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным оценкам СК, результате рубок с января по апрель нынешнего года заказнику был нанесен ущерб на сумму более 880 миллионов рублей.

В связи с выявленными фактами следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения" и часть 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Расследование дела продолжается.