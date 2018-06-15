Шесть человек попали в больницу после массового ДТП в Томске

Шесть человек, в том числе трехлетний ребенок, были госпитализированы после крупной дорожной аварии на улице Балтийской в Томске. Еще семеро получили медицинскую помощь на месте.

Накануне 12 машин задел перевернувшийся на дороге грузовик с гравием. По предварительным данным, у большегруза отказали тормоза.

Как сообщили "РГ" в департаменте здравоохранения Томской области, на место происшествия выехали шесть бригад "скорой" - две бригады анестезиологов-реаниматологов, одна педиатрическая и две общепрофильные. 14 медиков оказывали помощь пострадавшим в аварии.

По словам главврача больницы скорой медицинской помощи Олега Попадейкина, состояние пятерых доставленных в медучреждение пациентов сейчас оценивается как средней степени тяжести. Ребенок, госпитализированный в БСМП №2, чувствует себя удовлетворительно.