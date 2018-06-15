Томские ученые научились выявлять наркоманов по запаху

Томские ученые запатентовали экспресс-тест для оценки предрасположенности к потреблению психоактивных веществ. Разработка, как сообщает Инновационный портал Томской области, принадлежит ученым лаборатории клинической психонейроиммунологии и нейробиологии НИИ психического здоровья.

Экспресс-тест томских ученых - это аромабуклет, на который будут нанесены диагностические запахи. Человек должен будет дать каждому запаху эмоциональную оценку в баллах - от "приятный" до "отвратительный". Запатентованная программа позволит интерпретировать полученные баллы и выдавать результат: насколько испытуемый предрасположен к употреблению наркотиков.

По словам научного сотрудника НИИ психического здоровья Дарьи Савочкиной, в основу теста положена гипотеза сенсорной уязвимости, согласно которой эмоциональные реакции на определенные запахи могут предсказать склонность к эпизодическому или систематическому употреблению психоактивных веществ.

- Сенсорно уязвимые люди, воспринимают некоторые запахи не так, как все остальные, - говорит Дарья Савочкина. - Экспресс-текст поможет выявлять предрасположенность к употреблению наркотиков и риск формирования зависимости от них у подростков и взрослых людей на ранних этапах.

Тесты ориентированы на наркологические кабинеты, медико-психологические службы образовательных учреждений, военкоматы, а в будущем, возможно, будут доступны в аптеках. Рабочий прототип экспресс-теста прошел испытания в наркологических диспансерах и вузах Сибири.