Убийца семьи из Норильска получил пожизненный срок

В Красноярске завершился громкий процесс по делу о жестоком убийстве семьи с маленьким ребенком в Норильске. Присяжные признали виновным 29-летнего соседа погибших и приговорили его к пожизненному заключению, сообщает СК по региону.

Тела трех человек - 31-летнего мужчины, его 28-летней жены и трехлетнего ребенка обнаружили в Норильске 1 апреля 2016 года. Как установило следствие, накануне убийства супруги вернулись из отпуска, но перестали выходить на связь с близкими. Соседи им сообщили, что дверь у них заперта и никто не отвечает. Тогда они вызвали полицию. После того как правоохранители вскрыли квартиру, выяснилось, что все члены семьи мертвы. В ходе оперативно-следственных мероприятий был задержан проживавший по соседству мужчина.

- 28 марта 2016 года он на почве ревности к своей соседке решил совершить убийство ее супруга, однако сама женщина с ребенком также оказались в квартире. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина с помощью ножа и металлического проката убил обоих супругов и их дочь, а после убийства скрылся с места происшествия, - рассказали в региональном СК.

Подсудимый свою вину полностью отрицал. В ходе следствия было опрошено более 350 свидетелей, проанализировано около 100 образцов биологического материала от лиц, проверявшихся на возможную причастность к совершению преступления, было назначено и проведено 26 экспертиз. Это, как пояснили следователи, позволило доказать причастность мужчины к совершенному преступлению.

Красноярский краевой суд счел собранные следствием доказательства для вынесения подсудимому обвинительного приговора по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". Мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.