В Иркутской области вызвали искусственный дождь

Количество лесных пожаров в Иркутской области активно растет. По последним данным правительства региона, зарегистрировано 28 крупных очагов возгорания. Горит более 21 тысячи гектар тайги, что на 40 процентов больше чем было в четверг. Огонь уже подступает к населенным пунктам, в связи с чем было решено использовать спецсредства. Впервые в этом году уже был применены искусственные осадки.

Дождь вызвали для тушения очага площадью семь гектар который действовал в 15 километрах от поселка Тальяны Усольского района.

- С самолета Ан-26, оснащенного подвесным оборудованием для размещения пиропатронов, которые содержат йодистое серебро, были выбраны и обстреляны подходящие кучевые облака. В результате через час над очагом огня прошел обильный дождь, и пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении, - рассказали в правительстве области.

В "Авиалесохране" сообщили, что в минувшие сутки в регионе было ликвидировано пять пожаров на общей площади 60,3 гектара. Потушено пять очагов в Усольском, Эхирит-Булагатском, Иркутском, Усть-Удинском и Киренском районах.