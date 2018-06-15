В Новокузнецке мужчина устроил стрельбу и захватил заложников

В центре Новокузнецка мужчина устроил стрельбу, погибла женщина. Как сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник, стрелявший захватил заложников.

По сведениям агентства, мужчина, застрелив женщину, забаррикадировался в доме по улице Павловского. Он отстреливается от сотрудников правоохранительных органов. Предполагается, что с ним находятся заложники.

На место прибыли представители экстренных служб и глава города. Здание оцепила полиция. Но официальной информации о происшествии пока нет.

По неподтвержденным данным, около полудня мужчина пришел за страховыми выплатами, но остался ими недоволен и открыл стрельбу. В этом здании находятся несколько организаций, в частности, областной кадастровый центр, офис банка, отделение Ростехинвентаризации, Центр защиты прав автомобилистов.