Замглавы Кузбасса потерял работу из-за недостроенной школы

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Кемеровской области Александр Шнитко отстранен от должности за неисполнение поручений по строительству школы в Новокузнецке.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе администрации региона, это решение принял врио губернатора Сергей Цивилев.

Школу №81 в Новокузнецке не могут достроить уже пять лет. Восьмого мая нынешнего года Сергей Цивилев осмотрел объект и поручил сдать его в эксплуатацию к 11 января 2019 года, после окончания новогодних каникул. При этом глава региона подчеркнул, что центральный блок школы необходимо закончить к первому сентября 2018 года, вместе с благоустройством территории и облицовкой здания.

Однако Александр Шнитко за это время не смог взять работы под контроль, и поручения остались невыполненными. В результате глава региона отстранил от должности и. о. замгубернатора, а также и. о. начальника ГлавУКСа Дмитрия Шоцкого. Кроме того, контрольно-счетная плата Кемеровской области проверит действия всех должностных лиц, ответственных за окончание строительства школы.