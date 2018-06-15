Путин обсудил с Кадыровым инвестклимат в республике

О том, как сделать так, чтобы вкладывать в Чеченскую Республику было выгодно и надежно, президент поговорил с главой региона Рамзаном Кадыровым.

"Владимир Владимирович, в республике уже совсем другая жизнь, чем когда мы в последний раз говорили. Люди по-другому смотрят на жизнь…", - сообщил Кадыров.

"Это благодаря вам и жителям республики", - заметил Владимир Путин.

"У нас решаются все социальные вопросы, выполнили майские указы и готовимся уже выполнять индикаторы правительства России, - рассказал глава республики. - Наше правительство уже ведет свои подсчеты, предварительно уже есть цифры по социальной сфере и по другим нормативам, по дорогам - тоже на мировом уровне, тоже свои цифры есть".

"У нас республика спокойно развивается, есть определенные проблемы, которые существуют, и сегодня, если, как и всегда, вы поддержите нас, думаю, что в ближайшем будущем Чечня станет беспроблемным регионом, - не сомневался Кадыров. - В конце концов, регион не такой, как сегодня говорят наши западные, мировые недруги: все плохое происходит там, в Чеченской Республике. На самом деле самый безопасный регион - наша территория, и самая процветающая". "Сегодня приезжают десятки, сотни тысяч туристов. Каждый, кто приезжает - из Америки, Китая, Монголии, - они говорят, что нам по-другому рассказывают, и СМИ по-своему показывают. Совсем другая здесь жизнь - процветающая республика", - заметил он. "Спасибо вам большое за это, Владимир Владимирович", - поблагодарил глава региона.

"Это прежде всего заслуга жителей и руководства республики. Все удается организовать так, как положено для достижения конкретного конечного результата", - подчеркнул президент.

"Вы знаете, на что хотел бы обратить внимание, - тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы еще 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018-го и последующих годов. Наоборот, нужно делать все для того, чтобы идти вверх, - продолжил Путин. - Знаю, что в нескольких регионах России, к сожалению, в связи с формированием бюджетов на этот и следующие годы уже есть снижение показателей. Этого нельзя допустить. Прошу вас обратить на это особое внимание".

"Обязательно, - заверил собеседник. - Мы этим занимаемся, в первую очередь именно инвестиционной политикой. У нас, тоже благодаря вам, она хорошая, потому что с последней вашей встречи с арабским миром - Абу-Даби, Саудовская Аравия, и после того, как РФПИ совместно с Саудовской Аравией и Эмиратами начал работать, - у нас есть хорошее направление развития". "Эмираты у нас открыли пятизвездочный отель, создали совместный фонд для развития малого и среднего бизнеса, строят международный университет. В Саудовской Аравии то же самое - обещают вкладывать средства в развитие сельского хозяйства. По этим направлениям мы тоже развиваемся. Уверен, мы сохраним заданный темп и будем дальше приумножать", - заключил глава республики.

"Это очень важно", - кивнул президент. "Знаю, у вас можно это сделать, обеспечить безопасность этих вложений, хороший уровень доходности, с тем чтобы вкладывать в Чеченскую Республику было выгодно и надежно. Это очень важно для создания благоприятного инвестиционного климата. Тогда не только инвесторы из арабских стран, но и из других стран тоже пойдут на Северный Кавказ, и в Чечню в частности", - отметил он.

"Сегодня Ураза-байрам, и я всех мусульман России уже поздравил с этим праздником. Хочу поздравить и вас, и жителей Чечни, вообще Северный Кавказ, где проживают преимущественно мусульмане. Конечно, не только Северный Кавказ, - я поздравляю всех мусульман, и вас в том числе", - также сказал глава государства.