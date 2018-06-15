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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Черкесске экс-полицейского осудили за убийство задержанного

Текст: Алена Ларина (Черкесск)

Бывший заместитель начальника полиции Черкесска осужден за избиение до смерти задержанного. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

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По версии следствия, осенью 2011 года черкесские полицейские задержали двух мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На следующий день замначальника полиции избил одного из них в своем кабинете, из-за чего задержанный умер. Осознав, что ему грозит, страж правопорядка пытался скрыться, но был задержан через несколько месяцев в соседнем регионе.

В июле 2013 года полицейский был приговорен судом к 13 годам лишения свободы, но вскоре судебный вердикт был отменен в Верховном суде Карачаево-Черкесии из-за процессуальных нарушений. Уголовное дело в отношении него направили на повторное расследование, а подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Летом 2015 года судебный процесс возобновился в городском суде Черкесска, потом это дело направлялось в прокуратуру и снова в суд. В итоге экс-сотрудника правопорядка был признан виновным и получил девять лет колонии строгого режима. Также с него будет взыскан один миллион рублей в пользу потерпевшей стороны. Сам обвиняемый вину в преступлении не признал.

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