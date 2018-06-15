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15.06.2018 17:40
Проект: В регионах

В Осетии запланировали строительство детского тубдиспансера

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
В Северной Осетии в 2019 году планируют начать строительство детского противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщил глава РСО - Алания Вячеслав Битаров, комментируя итоги своей встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

- Ситуация с туберкулезом в регионе остается сложной, в этом году завершаем строительство республиканского туберкулезного диспансера, но борьбу с туберкулезом нужно вести с младшего возраста. У нас нет детской туберкулезной больницы, - пояснил Вячеслав Битаров.

Проект детского противотуберкулезного диспансера находится уже в разработке и, по словам Вячеслава Битарова, возможно, в 2019 году в республике приступят к его строительству.

Во время встречи с премьер-министром страны обсуждалась и тема реализации в 2017 году федеральных целевых программ. Вячеслав Битаров рассказал председателю правительства о том, что Северная Осетия полностью реализовала все программы в срок, в том числе по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Кроме этого, зашла речь о 58 объектах социальной сферы, которые требуют реконструкции и строительства.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- В прошлом году было издано распоряжение правительства России о том, чтобы нашей республике - единственному региону страны - на ближайшие пять лет обозначить финансирование этих 58 объектов, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

В рамках этого распоряжения в нынешнем году будет выделен один миллиард рублей на возведение или модернизацию нескольких социальных объектов, в том числе в Моздоке построят детский сад, Ардонская районная больница получит средства для ремонта и обновления в размере более 300 миллионов рублей, поликлиника в Моздоке - 100 миллионов рублей. В селениях Сунжа и Тарское построят амбулатории.

- В рамках встречи премьер-министр поинтересовался, какая помощь нужна республике, - рассказал Вячеслав Битаров. - Один из вопросов касался реконструкции стадиона "Спартак". Ситуация там непростая: трибуны в ужасном состоянии, могут рухнуть в любой момент из-за отсутствия капитального ремонта. Поэтому сейчас нужны большие средства для того, чтобы его привести в порядок. Важно, чтобы мы его сохранили для последующих наших поколений.

По словам руководителя республики, Дмитрий Медведев поддержал просьбу, вспомнив, сколько известных футболистов подарила Северная Осетия стране. Правительством РФ уже даны соответствующие поручения о подготовке проекта реконструкции Владикавказского футбольного стадиона "Спартак". Работы намечены на 2019 год.

Глава Северной Осетии во время беседы с председателем правительства РФ также выступил с предложением вернуть строящемуся горно-рекреационному комплексу "Мамисон" статус особой экономической зоны, что является важным шагом для привлечения в республику инвесторов.

Дмитрий Медведев одобрил перспективы социально-экономического развития Северной Осетии. Обсуждая ситуацию на рынке труда, премьер подчеркнул важность создания новых рабочих мест.

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