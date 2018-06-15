Автопробег "заразил" школьников космосом

Новости

Болельщики из Швейцарии выехали в Калининград на ретро-тракторе 12:07
Юэн МакГрегор сыграет главную роль в продолжении "Сияния" Кинга 12:02
10 тысяч фанатов из Бразилии приедут в Ростов 12:00
В Волгограде выпишут из больницы пострадавшую в ЧП с катамараном 12:00
Москва справилась с потоком пассажиров в день открытия ЧМ-2018 12:00
Уральский бизнесмен лишился драгоценностей за долг в 60 миллионов 11:59
Аудит компании Urban Group завершится к воскресенью 11:58
В Омской области загорелась молочная ферма 11:52
Под Владимиром поймали создателей детского клуба самоубийц 11:52
Макрон планирует сделать французский основным языком ЕС после Brexit 11:52
На Кубани открылась вакансия на должность главы краевого суда 11:51
"Прямую линию" с Владимиром Путиным одобрило большинство россиян 11:45
Эрмитажный кот Ахилл предсказал исход матча Иран - Марокко 11:38
В Челябинске отдали под суд хозяина опасного аттракциона 11:37
Пермского экс-министра осудили условно за хищение 26 млн рублей 11:36
Kia повысила цены на семь моделей в России 11:36
Студия Disney снимет комедию по сценарию экономиста из России 11:36
В центре Москвы нашли предметы быта горожан XVII-XIX веков 11:35
Количество пострадавших в массовом ДТП в Кузбассе выросло до шести 11:29
Ядерное оружие США убьет миллионы американцев 11:26
В Туве ученые обнаружили древний череп со следами трепанации 11:25
На Ставрополье годовалый ребенок утонул в ванной 11:25
В КНДР снимут фильм о путешествии Ким Чен Ира по Дальнему Востоку 11:25
Сразу в двух киевских аэропортах произошли ЧП с самолетами 11:21
Два человека погибли в результате обстрелов в ДНР 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
15.06.2018 12:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Автопробег "заразил" школьников космосом

Текст: Ксения Колесникова
В Санкт-Петербурге завершился автопробег "Звездный путь", участники которого проехали более 8 тысяч километров, посетили 13 регионов России и, самое главное, космодром Байконур, с которого на МКС отправилась очередная экспедиция.
Фото: depositphotos.com
В Сочи гостям ЧМ-2018 покажут, как готовят обезьян-"космонавтов"

Цель акции - популяризировать космос и все, что с ним связано. За 20 дней экипаж побывал на ключевых предприятиях отрасли, в музеях, школах, провел открытые уроки, интерактивные лекции. Участники акции рассказывали малышам, например, как совершить прогулку по галактике с помощью "айпада", или как самому построить аппарат для стратосферы... Со старшими ребятами шла профориентационная работа: куда лучше поступить, чтобы связать свою жизнь с космосом.

"Это сделано для детей, для молодежи. Очень важно им показать, что космос - это огромный мир: можно строить ракеты, создавать новые материалы, разрабатывать автоматические системы и спутники, - рассказал вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. - Всеми фото и видеоматериалами, сделанными во время автопробега, мы поделимся с детьми, с учителями, с музеями".

Фото: Федор Юрчихин/РОСКОСМОС
Видео: Как на МКС будут уничтожать космический мусор лазером

Заглянуть в цеха Ракетно-космического центра "Прогресс", на площадки НПО Энергомаш, РКК "Энергия", благодаря автопробегу, теперь сможет каждый: участники акции сделали более 5 тысяч фотографий, записали более 10 часов видеоматериала и сделали более 100 панорам в формате 360. Все материалы будут выложены в открытый доступ в соцсетях и на сайте Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ.

Итог? Цифры говорят сами за себя: панорамные снимки и видеоролики, сделанные участниками автопробега, в общей сложности посмотрели уже более 100 тысяч человек. Самые популярные материалы - это вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс и сам старт с Байконура.

Прямая речь

Сергей Крикалев, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России:

- Говоря о достижениях страны, нужно больше обращать внимание на тех людей, которые сделали возможным и запуск первого спутника, запуск первого человека в космос. Я всегда говорю молодым людям: приходите работать в космонавтику. Но это очень широкое понятие. Кто-то хочет заниматься связью? Пожалуйста, есть космические системы связи. Кому-то нравится биология? Есть целое направление - космическая биология, медицина. Есть очень широкий пласт задач по созданию новой техники для наших будущих проектов.

Главное сегодня

ЦИК: Итоги довыборов в Госдуму будут известны к 13 сентября
Туристическая компания Polar Tour остановила свою работу
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца
В Белом Доме не стали комментировать слова Трампа о российском Крыме
Медведев озвучил параметры пенсионной реформы