Автопробег "заразил" школьников космосом

В Санкт-Петербурге завершился автопробег "Звездный путь", участники которого проехали более 8 тысяч километров, посетили 13 регионов России и, самое главное, космодром Байконур, с которого на МКС отправилась очередная экспедиция.

Цель акции - популяризировать космос и все, что с ним связано. За 20 дней экипаж побывал на ключевых предприятиях отрасли, в музеях, школах, провел открытые уроки, интерактивные лекции. Участники акции рассказывали малышам, например, как совершить прогулку по галактике с помощью "айпада", или как самому построить аппарат для стратосферы... Со старшими ребятами шла профориентационная работа: куда лучше поступить, чтобы связать свою жизнь с космосом.

"Это сделано для детей, для молодежи. Очень важно им показать, что космос - это огромный мир: можно строить ракеты, создавать новые материалы, разрабатывать автоматические системы и спутники, - рассказал вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. - Всеми фото и видеоматериалами, сделанными во время автопробега, мы поделимся с детьми, с учителями, с музеями".

Заглянуть в цеха Ракетно-космического центра "Прогресс", на площадки НПО Энергомаш, РКК "Энергия", благодаря автопробегу, теперь сможет каждый: участники акции сделали более 5 тысяч фотографий, записали более 10 часов видеоматериала и сделали более 100 панорам в формате 360. Все материалы будут выложены в открытый доступ в соцсетях и на сайте Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ.

Итог? Цифры говорят сами за себя: панорамные снимки и видеоролики, сделанные участниками автопробега, в общей сложности посмотрели уже более 100 тысяч человек. Самые популярные материалы - это вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс и сам старт с Байконура.

Прямая речь

Сергей Крикалев, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России:

- Говоря о достижениях страны, нужно больше обращать внимание на тех людей, которые сделали возможным и запуск первого спутника, запуск первого человека в космос. Я всегда говорю молодым людям: приходите работать в космонавтику. Но это очень широкое понятие. Кто-то хочет заниматься связью? Пожалуйста, есть космические системы связи. Кому-то нравится биология? Есть целое направление - космическая биология, медицина. Есть очень широкий пласт задач по созданию новой техники для наших будущих проектов.