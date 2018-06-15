Федор Конюхов покажет сыну Арктику с борта ледокола

Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал о своих планах отправиться на Северный полюс на ледоколе. В 2019 году он вместе со своим сыном Николаем планирует изучить маршрут для перелета на воздушном шаре через географическую точку Северного полюса из России в Канаду или Гренландию.

По словам Конюхова, изучать рельеф местности лучше всего с борта атомного ледокола "50 лет Победы", который ежегодно совершает туристические рейсы в Арктику, сообщает отдел коммуникаций Росатомфлота.

- Я соскучился по Арктике, - отмечает Федор Конюхов. - Хочется показать Северный полюс сыну Николаю. В этом рейсе планирую детально ознакомиться с районом полета.

Сам перелет путешественник планирует совершить в 2020 году.

Туристический сезон в русской части Арктики стартовал накануне: "50 лет Победы" отправился из Мурманска к Северному полюсу.

По данным национального парка "Русская Арктика", продолжительность круиза составит 11 суток, а число туристов на борту - 121 пассажир из Северной Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока.

В летнем сезоне 2018 года на территорию "Русской Арктики" ожидается заход 10 круизов. Пять из них традиционно совершит ледокол "50 лет Победы", еще три - теплоход Sea Spirit , совершающий рейсы на архипелаг Земля Франца-Иосифа со Шпицбергена. Также на Землю Франца-Иосифа в ходе круиза по Северному морскому пути зайдет судно Bremen. Ожидается, что количество туристов, посетивших Северный полюс в этом сезоне, превысит тысячу человек.