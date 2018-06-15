Новости

Путин обсудил с Нетаньяху координацию на сирийском направлении 15:20
По номеру билета на поезд можно подключаться к Wi-Fi на вокзалах 15:09
Закон о повышении пенсионного возраста будет принят после дискуссии 15:02
Египет - Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15:01
Появилось видео последнего рейса затонувшего катамарана на Волге 14:59
Петербург простится со старейшим археологом мира 19 июня 14:57
Президент Чехии сжег на костре огромные красные трусы 14:54
Танцы гигантского медведя под Брянском попали на фото 14:50
Матвиенко сорвала голос, болея за сборную РФ по футболу 14:49
Делу обвиненного в изнасиловании Сильвестра Сталлоне дали ход 14:47
В Перу установили связь геоглифов с космосом 14:46
Союзные депутаты приняли рекомендации по устранению экономических барьеров 14:35
На Ставрополье за месяц собрали 15,5 млн рублей курортного сбора 14:34
В Израиле нашли 1000-летний амулет 14:32
В России стартовали продажи обновленного Nissan Juke 14:28
Фото: Рианне пришлось весь вечер ловить выскакивающую из платья грудь 14:27
На станции Черусти с рельсов сошли пять вагонов с углем 14:23
Президент Южной Кореи 21 июня выступит в Госдуме 14:22
В Волгограде выписали последнюю пострадавшую в ЧП с катамараном 14:17
Клиентам Polar Tour придется самостоятельно разбираться с туроператором 14:14
Песков прокомментировал давние слова Путина о пенсионном возрасте 14:13
В Петербурге разработали карту идеальных маршрутов в городах ЧМ-2018 14:12
Федор Конюхов покажет сыну Арктику с борта ледокола 14:11
Беларусь и Китай будут сотрудничать в области интеллектуальных электросетей 14:10
Си Цзиньпин пожелал удачи российской сборной 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
15.06.2018 14:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Федор Конюхов покажет сыну Арктику с борта ледокола

Текст: Анна Чистякова (Архангельск)

Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал о своих планах отправиться на Северный полюс на ледоколе. В 2019 году он вместе со своим сыном Николаем планирует изучить маршрут для перелета на воздушном шаре через географическую точку Северного полюса из России в Канаду или Гренландию.

По словам Конюхова, изучать рельеф местности лучше всего с борта атомного ледокола "50 лет Победы", который ежегодно совершает туристические рейсы в Арктику, сообщает отдел коммуникаций Росатомфлота.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Гигантский аэростат "Россия" совершил рекордный перелет в Крым

- Я соскучился по Арктике, - отмечает Федор Конюхов. - Хочется показать Северный полюс сыну Николаю. В этом рейсе планирую детально ознакомиться с районом полета.

Сам перелет путешественник планирует совершить в 2020 году.

Туристический сезон в русской части Арктики стартовал накануне: "50 лет Победы" отправился из Мурманска к Северному полюсу.

По данным национального парка "Русская Арктика", продолжительность круиза составит 11 суток, а число туристов на борту - 121 пассажир из Северной Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока.

В летнем сезоне 2018 года на территорию "Русской Арктики" ожидается заход 10 круизов. Пять из них традиционно совершит ледокол "50 лет Победы", еще три - теплоход Sea Spirit , совершающий рейсы на архипелаг Земля Франца-Иосифа со Шпицбергена. Также на Землю Франца-Иосифа в ходе круиза по Северному морскому пути зайдет судно Bremen. Ожидается, что количество туристов, посетивших Северный полюс в этом сезоне, превысит тысячу человек.

Главное сегодня

Закон о повышении пенсионного возраста будет принят после дискуссии
МИД: РФ получает сигналы о смягчении позиции в отношении Сирии
Новые тарифы на ОСАГО: как изменится стоимость полиса
Клиентам Polar Tour придется самостоятельно разбираться с туроператором
ЦИК: Итоги довыборов в Госдуму будут известны к 13 сентября