Жителей Петербурга и Москвы предложили переселить в регионы

В Ленинградской области подготовили обращение к премьер-министру России с предложением создать новое государственное агентство, которое будет заниматься возвращением или переселением граждан из Москвы и Петербурга в регионы.

Как сообщает пресс-служба автора обращения, депутата областного Законодательного собрания Владимира Петрова, сегодня рост внутренней миграции из регионов в столицы отрицательно сказывается на социальной инфраструктуре Петербурга и Москвы: цены на жилье и арендная плата растут, а на рынке труда создается напряжение и нездоровая конкуренция.

- Многие люди, отправившиеся в поисках новой жизни в столицы, не достигают желаемых вершин. Более того, по прошествии нескольких лет, а то и месяцев, они уже мечтают о возвращении в родные края или переезде в сельскую местность, - говорится в обращении.

Вместе с тем, если государство поможет приезжим вернуться в регионы, число рвущихся в столицы заметно сократится. Плюс ко всему, депутат полагает, что при обеспечении должных условий отдельные жители Москвы и Петербурга также будут не против переехать - речь, в частности, идет о молодых специалистах. Но для этого власти должны помочь им с приобретением жилья и обеспечить налоговые преференции. Это поможет и регионам, которые из-за оттока людей испытывают дефицит квалифицированных кадров и вообще рабочих рук.