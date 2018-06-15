В Архангельске открылась фотовыставка экспедиции "От Балтики до Арктики"

В столице Поморья начала работу фотовыставка "От Балтики до Арктики", посвященная уникальной автоэкспедиции "Российской газеты" и информационного агентства БНК. Выставка установлена в экспозиционной зоне архангельского филиала Российского военно-исторического общества на исторической улице Чумбарова-Лучинского рядом с памятником Борису Шергину. Экспозиция подводит итог путешествия и рассказывает о туристическом потенциале регионов Северо-Запада России.

Выставку открыли губернатор Архангельской области Игорь Орлов, председатель Архангельского областного собрания депутатов Виктор Новожилов, глава столицы Поморья Игорь Годзиш, руководитель архангельского филиала Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев. Пришли архангельские журналисты, литераторы, учителя, музейные работники, а Архангельский театр драмы имени Ломоносова подготовил музыкальный подарок - актер театра Александр Дубинин вместе с участниками церемонии исполнил под гитару "Весеннее танго".

На пешеходной Чумбаровке гостей встретили генеральный директор агентства БНК Алексей Лазарев и директор северо-западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская:

- За 12 дней мы с коллегами-журналистами проехали 6 272 километра по шести российским регионам: стартовали в Петропавловской крепости, а завершили экспедицию в Пустозерске, сделав остановки в 18 городах и селах Северо-Запада. Фото-рассказ об этом путешествии мы и привезли в Архангельск.

По словам Гурской, экспедицию поддержало не только медийное сообщество региона - об уникальном журналистском проекте рассказали более трехсот местных, региональных и федеральных изданий: интернет-порталов, газет, телеканалов и радиостанций. Она отметила, что поддержку оказали и региональные власти, заинтересованные в развитии туристического потенциала Русского Севера.

- В понимании многих людей Арктика - это суровый край, в котором нужно выживать. Арктика учит противостоять трудностям вместе. Участники экспедиции доказали, что вместе нам все по плечу. Ведь проехать и пройти за 12 дней, порой, по нехоженым тропам, более шести тысяч километров - это своего рода подвиг, - сказал губернатор Игорь Орлов.

Напомним, что ранее глава региона назвал проект "РГ" и БНК "туризмом первооткрывательства". Тем временем по мнению Виктора Новожилова, выставка - это еще один шаг навстречу Международному форуму "Арктика - территория диалога", который пройдет в Архангельске в 2019 году. Председатель областного Собрания поблагодарил участников экспедиции за то, что они заново открыли для своих читателей Русский Север:

- Это сотни тысяч малоизученных квадратных километров: конечно, их нужно исследовать, как можно больше рассказывая в СМИ о людях, живущих на Русском Севере, о его удивительном культурном наследии. - Выставка еще раз доказывает, что Север нас всех объединяет. Так, узнал в экспозиции хорошо знакомые мне места в городе Печора Республики Коми, где служил в армии полтора года, - отметил Игорь Годзиш.

На церемонии открытия выставки глава Архангельска озвучил идею, инициаторами которой стали журналисты "РГ", - обустроить в столице Поморья Аллею прессы:

- Сейчас городские службы ищут подходящее место, где будет заложена эта аллея. Все архангельские СМИ смогут посадить свои деревья и потом ухаживать за ними, - сказал Игорь Годзиш.

Гендиректор БНК Алексей Лазарев сделал комплимент вилегодской народной кухне и рассказал о том, что в неформальном гастрономическом рейтинге участники экспедиции безоговорочно отдали победу архангельскому селу Ильинско-Подомское:

- Наши читатели, время от времени звонят и спрашивают, как добраться до Вилегодской избы и попробовать те удивительные кушанья, о которых мы рассказали в своих репортажах.

Фотовыставка не обошлась без традиционной для проекта "От Балтики до Арктики" церемонии посвящения в почетные участники автоэкспедиции - всем высоким гостям были вручены фирменные шарфы и шапки с коми-оберегами.

Сергей Ковалев сообщил, что всего в экспозиционной зоне архангельского отделения РВИО на улице Чумбарова-Лучинского запланировано открыть шесть выставок. Так, следующая будет посвящена 325-летию судостроения России, которое в этом году широко отмечает родина отечественного кораблестроения - Архангельск.

Тем временем архангелогородцы активно участвуют в конкурсе "Селфи на выставке", объявленном "РГ" и БНК. Чтобы стать его участником, необходимо сделать снимок на фоне понравившегося стенда и разместить его до 22 июня в фотоальбоме группы "От Балтики до Арктики" ВКонтакте. Финалистов определят по лайкам в ходе зрительского голосования. Авторы пяти самых оригинальных селфи получат памятные подарки от "РГ", а победителя ждет ценный приз - планшет.