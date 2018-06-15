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15.06.2018 14:12
Рубрика: Экономика

В Петербурге разработали карту идеальных маршрутов в городах ЧМ-2018

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские ученые разработали туристские маршруты, которые помогают путешественникам максимально быстро находить самые знаковые достопримечательности в шаговой доступности. Новую методику смогут опробовать болельщики, прибывшие в города-участники ЧМ-2018.

Как сообщает пресс-служба университета ИТМО, в каждом городе, где проводятся матчи ЧМ, отмечено не более 15 достопримечательностей, а чтобы туристам было удобнее ориентироваться, объекты на карте соответствуют определенной тематике.

Фото: twitter@zvezdanews
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Например, в Петербурге выделены зоны "Александр Пушкин", "Северная Венеция", "Федор Достоевский" и "Российская империя".

В Москве все объекты разработчики отнесли к тематике "СССР", а в Волгограде - ко "Второй Мировой войне". Ученые говорят, что озаботились разработкой идеальных прогулок для путешественников не просто так: при формировании маршрутов, как правило, учитывается именно тематика и значимость объекта.

И многие достопримечательности, которые относят к обязательным для посещения, сосредоточены в пригородах. Тем не менее, у туристов, которые приезжают в город на выходные, или, как в случае с болельщиками, на один матч, нет возможности выезжать за пределы города.

Чтобы понять, куда реально ходят туристы, посещающие города на день-два, ученые проанализировали запросы с популярных туристских сайтов и изучили активности путешественников в социальных сетях. На основе геометок и были отобраны самые популярные объекты для краткосрочного пребывания в каждом из 15 городов чемпионата. Исследователи полагают, что их наработка окажется полезной, ведь опросы, проводимые ими во время составления карты, показали, что большая часть туристов предпочитает гулять автоматизированным маршрутам.

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