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15.06.2018 12:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге скончался старейший археолог мира

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Археолог Василий Любин скончался в больнице на 101 году жизни. Это случилось ночью: во время сна у него остановилось сердце. В клиническую больницу РАН Любин поступил на плановое обследование, сообщили близкие Любина.
Фото: Институт истории материальной культуры РАН Фото: Институт истории материальной культуры РАН
Фото: Институт истории материальной культуры РАН

Доктор исторических наук Василий Прокофьевич Любин был единственным в мире археологом, который практиковал до 100 лет. Об этом с восхищением говорили его коллеги-ученые, в том числе - из множества зарубежных стран, которые приезжали в январе нынешнего года на научную конференцию в Санкт-Петербург. Конференция специально была посвящена 100-летию Василия Любина.

Он родился 13 января 1918 года и 64 года проработал на одном месте - в Институте истории материальной культуры (ИИМК) РАН. Василий Любин создал школу исследователей раннего и среднего палеолита Кавказа и Юга России. Он - первооткрыватель раннего палеолита в Армении, ученый, проведший в экспедициях более 60 лет, и ветеран, прошедший Великую Отечественную войну с первых ее дней до окончательной Победы осенью 1946-го.

Исследование Кударских пещер в Южной Осетии (этот памятник был открыт Любиным еще в 1955 году) внесло его имя в число главных археологических имен. В Кударских пещерах археологи обнаружили более 7 тысяч находок, многие из которых вошли впоследствии в коллекцию Эрмитажа. По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, эта коллекция сейчас так и называется - "Коллекция Любина". Сподвижники ученого отмечают, что всех историков он приучил к эстетическому восприятию палеолита и к тому, что изучение этого древнейшего культурного слоя - элита археологических исследований.

Поразительно активное творческое долголетие ученого - последний раз он ездил в археологическую экспедицию и участвовал в раскопках в 98 лет. Последние два года эта деятельность, как признавался в интервью "РГ" сам Василий Прокофьевич, стала для него уже несколько тяжеловата. Но он все равно не бросал своих исследований и особо отмечал, что ценит любимую науку за широту того спектра занятий, которая она ему предоставляет: от работы "в поле" до кабинетных трудов. Особое внимание в последние годы Василий Любин сосредоточил на писании мемуаров: ведь на его памяти археология и методы ее исследования  заметно эволюционировали. А первым научным руководителем ученого был еще Борис Пиотровский, отец нынешнего директора Эрмитажа. Василий Прокофьевич охотно консультировал коллег по любым вопросам и являлся, по их признанию, всегдашним эталоном настоящего ученого.

Сам Василий Любин не стеснялся повторять, что всегда с трепетом относился к любым археологическим находкам: даже невзрачный на вид дилетанта обломок камня мог привести его в священный восторг. Про секреты своего активного долголетия он говорил с неизменным юмором: всего лишь - овсяная каша.

В настоящее время, как сообщает официальный сайт ИИМК РАН, формируется том трудов конференции "Памятники Кавказа в контексте нижнего и среднего палеолита Евразии", посвященный 100-летнему юбилею Василия Любина.

Информация о времени и месте прощании с ученым появится позднее.

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