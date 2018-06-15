Видео: В Калининграде полицейский перекрыл движение ради утят

В Калининграде инспектор ДПС остановил движение на городской улице, чтобы утка с утятами могла перейти дорогу.

Проблема с необычными пешеходами возникла в час пик на выезде из города. Утка с еще не умеющими летать утятами вышла на проезжую часть, прямо под колеса машин на одной из самых загруженных калининградских магистралей - улице Александра Невского.

Очевидцы сняли и выложили в сеть видео спонтанной спасательной операции, организованной сотрудником ДПС. Он перекрыл движение и с помощью проезжавшего мимо велосипедиста перевел утиное семейство на другую сторону четырехполосной дороги.

Пернатые благополучно продолжили путь, а водители терпеливо восприняли остановку движения, которая продлилась несколько минут.