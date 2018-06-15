Сербы ради ЧМ доехали до Волгограда на велосипедах
Две жителя Сербии Милош Миланович и Иван Младенович приехали на чемпионат мира в России на велосипедах. На дорогу у них ушло несколько недель. Путь пролегал через Болгарию, Грецию, Турцию, Грузию. В России путешественники уже посетили Грозный, Элисту и вот прибыли в Волгоград. Далее через Саратов они доедут до Самары, где 17 июня проведет свой первый матч сборная Сербии.
- У наших народов много общего. Хотя бы вера. Кухня различается, но, например, квас в Сербии мы тоже пьем, только немного другой на вкус, - говорит Миланович. - Мы много что увидели по дороге, нам все очень понравилось. Особенно гигантская статуя в Волгограде и Волга - я никогда не видел таких больших рек.
За день друзья преодолевали от 100 до 200 километров. По просторам России балканцам, очевидно, не удастся передвигаться исключительно на двухколесном транспорте. Какую-то часть пути придется преодолеть на автобусах, чтобы попасть в срок.
Сербы заметно расширили свои географические познания. Они были уверены, что уже находятся в Азии. Корреспондент "РГ" очень удивил их, объяснив, что Волгоград расположен в европейской части континента.
Вместе с волгоградскими болельщиками велопутешественники посмотрели матч открытия чемпионата между Россией и Сербией.
- Мы, конечно, болеем за Россию. Если ваша сборная продержится в турнире дольше нашей, все сербы будут переживать за русских, - пообещал Милош.
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