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15.06.2018 09:39
Рубрика: Спорт

Сербы ради ЧМ доехали до Волгограда на велосипедах

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Две жителя Сербии Милош Миланович и Иван Младенович приехали на чемпионат мира в России на велосипедах. На дорогу у них ушло несколько недель. Путь пролегал через Болгарию, Грецию, Турцию, Грузию. В России путешественники уже посетили Грозный, Элисту и вот прибыли в Волгоград. Далее через Саратов они доедут до Самары, где 17 июня проведет свой первый матч сборная Сербии.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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- У наших народов много общего. Хотя бы вера. Кухня различается, но, например, квас в Сербии мы тоже пьем, только немного другой на вкус, - говорит Миланович. - Мы много что увидели по дороге, нам все очень понравилось. Особенно гигантская статуя в Волгограде и Волга - я никогда не видел таких больших рек.

За день друзья преодолевали от 100 до 200 километров. По просторам России балканцам, очевидно, не удастся передвигаться исключительно на двухколесном транспорте. Какую-то часть пути придется преодолеть на автобусах, чтобы попасть в срок.

Сербы заметно расширили свои географические познания. Они были уверены, что уже находятся в Азии. Корреспондент "РГ" очень удивил их, объяснив, что Волгоград расположен в европейской части континента.

Вместе с волгоградскими болельщиками велопутешественники посмотрели матч открытия чемпионата между Россией и Сербией.

- Мы, конечно, болеем за Россию. Если ваша сборная продержится в турнире дольше нашей, все сербы будут переживать за русских, - пообещал Милош.

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