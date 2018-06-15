В Сочи стартовал фестиваль стритфуда городов ЧМ-2018

На курорте 11 мобильных ресторанов, созданных на базе фудтраков "ГАЗель NEXT" остановились у главной входной группы Олимпийского парка. Как уверены устроители, именно здесь пройдет максимальное количество болельщиков, которые сегодня планируют посетить матч Испания-Португалия на сочинском стадионе "Фишт".

На площади разместился целый караван авто, где есть оборудование для приготовления еды, а также санитарные зоны и гардеробные комнаты для персонала. Снаружи же на каждом фургончике красуется своя надпись: "Москва", "Санкт-Петербург", "Нижний Новгород", "Самара", "Саранск", "Екатеринбург", "Калининград", "Казань", "Волгоград", "Сочи" и "Ростов-на-Дону".

- Чемпионат мира по футболу - это шанс рассказать иностранным гостям о нас, о нашей кухне… А главное будет возможность развенчать известный миф о том, что в России едят только блины и борщ, - уверена координатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.

На выбор для болельщиков мобильные пирожковая и калачная, рестораны черноморской кухни и кухни балтийского побережья, устричный бар, гости могут попробовать также бурятские бузы и мордовские пачаты. Каждое из предложенных вкусностей создано из продуктов того региона, которое оно представляет. Причем над составлением футбольного меню и приготовлением его блюд трудились лучшие шеф-повара России.

К примеру, знакомство с Сочи начнется с дегустации как минимум пяти позиций местного стритфуда. Удивлять будут черноморскими мидиями с острым соусом и устрицами, жареной барабулей, а также мини-чебуреками с мясом и адыгейским сыром, кубанскими варениками с вишней. Для удобства любителей уличной еды был разработан специальный ланч-бокс, в который можно собрать всю эту вкуснятину.

- Многонациональный Сочи многие ассоциировали раньше только с шашлыком, но у нас есть что предложить любителям кулинарных изысков. Ведь все из представленных здесь народов привнесли свою особенность. Конечно, показать все не удастся, но мы выбрали самое вкусное из того, что можно есть на улице, - рассказала "РГ" представитель Ассоциации рестораторов курорта Анна Нетягина.

Из Казани на курорт прибыла баранина, запеченная в лаваше с маринованным виноградом и красным луком. Наверняка придется по вкусу фанатам и мурманская треска, которой угостит уроженец Мурманска, но ныне живущий в Калининграде.

По словам организаторов, мобильные гастрономические фестивали пройдут по городам-организаторам чемпионата мира по футболу с 15 июня до 14 июля: уже 17 июня он состоится в Ростове-на-Дону, 21 июня - в Нижнем Новгороде, 28 июня - Калининграде, шестого июля - Казани, восьмого июля - Саранске, десятого июля - Самаре, 14 июля - Санкт-Петербурге.

Причем будет проведено специальное анкетирование, чтобы узнать насколько понравились кулинарные изыски и приедут ли туристы в РФ именно ради них уже после спортивного праздника. Эти данные используют для создания единой интерактивной карты гастрономического туризма нашей страны.