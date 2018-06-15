В Волгограде закрыли станцию, откуда вышел затонувший катамаран

Государственная инспекция по маломерным судам Волгоградской области запретила эксплуатацию лодочной станции, откуда вышел катамаран, столкнувшийся с баржей на Волге.

Стоянка для маломерных судов, которую проверили сотрудники инспекции, закрыта до устранения выявленных в ее работе недостатков. Известно, что попавший в аварию катамаран "Елань-12" был снят с учета по заявлению судовладельца.

В Волгоградской области началась проверка других стоянок маломерных судов. В этом году официально освидетельствование в регионе прошли 1190 судов из более 23 тысяч зарегистрированных. Эта процедура должна проводиться раз в пять лет.