Уральский бизнесмен лишился драгоценностей за долг в 60 миллионов

Предприниматель из города Лесной в Свердловской области лишился ювелирных украшений, которыми торговал, и самого здания магазина за огромные долги.

По информации службы судебных приставов, арестованное имущество оценивается в четыре миллиона рублей, между тем как долгов перед разными юрлицами бизнесмен накопил на все 60 миллионов.

"Возбуждено сводное исполнительное производство. Так как к приставу должник не является, и по месту регистрации не проживает, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности", - рапортует пресс-служба регионального управления ФССП.

Предпринимателю принадлежит магазин ювелирных изделий. Органы арестовали тысячу ювелирных изделий на общую сумму около четырех миллионов рублей - драгоценности переданы на оценку для дальнейшей их реализации.

Здание площадью порядка четырехсот квадратных метров, также принадлежавшее должнику-бизнесмену, по итогам торгов отошло одному из взыскателей в счет погашения долга.