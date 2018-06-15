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15.06.2018 18:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Челябинск подготовится к саммитам ШОС и БРИКС

Текст: Мария Клейменова

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел ряд встреч во время своего визита в составе официальной делегации Российской Федерации в Китай. Встречи были посвящены вопросам организации крупнейших международных саммитов.
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Как отметил глава региона, зарубежный опыт будет полезен в подготовке саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

"Мы ставили перед собой цель изучить опыт подготовки и проведения саммитов ШОС. В ходе общения с зарубежными коллегами мы узнали много интересного и полезного. Многое заставляет переосмыслить даже то, что мы сейчас делаем. Будем работать с этой информацией", - сказал Борис Дубровский.

Особое значение с практической точки зрения имела встреча с президентом China Railway Group Ltd Чжан Цзунъянем для обсуждения перспектив участия компании в проекте строительства Уральской высокоскоростной магистрали. УВСМ позволит использовать инфраструктурное наследие саммитов ШОС и БРИКС - 2020 в Челябинске для обеспечения заявки России на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Челябинск определен местом проведения заседания Совета глав государств - членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году, в соответствии с подписанным указом Президента Российской Федерации № 110 "Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году". Фонд Росконгресс был назначен единственным исполнителем закупок услуг, осуществляемых Министерством финансов Российской Федерации и связанных с подготовкой и обеспечением председательства Российской Федерации в ШОС и БРИКС.

Россия уже проводила объединенные саммиты. Так, в 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году - в Екатеринбурге.

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