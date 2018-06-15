В Челябинске отдали под суд хозяина опасного аттракциона

В Челябинске завершено расследование уголовного дела владельца надувного батута, по вине которого получили травмы трое детей.

Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- Инцидент произошел 26 августа прошлого года, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - На территории площадки для активных игр в Калининском районе Челябинска при порыве ветра опрокинулся незакрепленный надувной батут. В результате травмы различной степени тяжести получили трое детей в возрасте от двух до 11 лет.

В ходе расследования обвиняемый добровольно выплатил пострадавшим компенсацию морального вреда. Его действия квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, детям в возрасте до шести лет (часть 2 статьи 238 УК РФ).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Калининский суд Челябинска.