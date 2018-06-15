РФ и Южная Корея возобновили переговоры о строительстве газопровода

Россия и Южная Корея возобновили переговоры о строительстве газопровода, прерванные в 2011 году по политическим причинам. Об этом 15 июня сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Проект не новый. Сейчас ситуация политическая несколько иная, и южнокорейская сторона обращалась в "Газпром" относительно возобновления проекта. Состоялась серия переговоров по этой части", - рассказал он. Сейчас переговоры продолжаются, однако оценивать перспективы проекта Маркелов не стал.

Переговоры о строительстве наземного газопровода между странами велись в 2011 году, так как этот способ был наиболее рентабельным. Предполагалось, что трубу протянут в Южную Корею через территорию КНДР, что одновременно решило бы вопрос энергообеспечения этой страны. Однако из-за обострения отношений между двумя Кореями переговоры по проекту были приостановлены.

В 2018 году ситуация с безопасностью на Корейском полуострове улучшилась, и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в конце марта допустила скорое начало строительство газопровода.