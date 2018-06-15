Рубль балансирует между негативом и позитивом

Сегодня рубль может несколько ослабеть к доллару и евро, пятница – стандартный день для фиксирования прибыли игроками рынка перед выходными, считает финансовый аналитик Борис Белкин. Однако, напоминает он, сегодня начинается налоговый период июня и спрос на рубли может несколько придержать возможное ослабление нацвалюты.

При этом на данный момент на рынке и вокруг него отсутствуют сколь-нибудь значимые факторы, которые могут однозначно определить направление движения курса рубля к основным мировым валютам, полагает он.

С одной стороны рубль поддерживают ожидания аналитиков, касающиеся сегодняшнего заседания ЦБ РФ, на котором, предполагается, ключевая ставка сохранится на прежнем уровне в 7,25 процента годовых. Другая сохраненная ставка, уже Европейского центробанка, причем с ремаркой, что это надолго, также оказывает давящее влияние на евро и, соответственно, поддерживающее – на рубль.

Кроме того, сегодня начался очередной налоговый период. Впрочем, размер налоговых выплат лишь немного больше майского и вряд ли окажет серьезное влияние, укрепив рубль.

С другой стороны, на следующей неделе в Вене состоится очередное заседание ОПЕК+. На нем, по заявлениям Саудовской Аравии, будут приняты решения, которые удовлетворят рынок. Однако, неопределенность этих решений может сыграть не на руку рублю, вызвав его колебания к доллару и евро в достаточно широких пределах.

Вчера рубль уверенно рос к доллару и евро в течение всего торгового дня. При этом укрепление национальной валюты к евро вечером было поддержано заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). На нем стало известно, что ключевые процентные ставки могут остаться неизменными и их текущая величина удержится на месте довольно долгое время – по крайней мере до конца лета 2019 года.

Официальный курс доллара на сегодня, 15 июня, составляет 62 рубля 25 копеек (ослабление на 86 копеек). За один евро дают 73 рубля 56 копеек (ослабление на 58 копеек).