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15.06.2018 08:00
Рубрика: Общество

Рушан Аббясов: Ураза-байрам-2018 будет особенно многолюден

Текст: Владимир Емельяненко
В 2018 году один из главных мусульманских праздников, когда верующие отмечают окончание священного месяца Рамадан (15 июня) - Ураза-байрам или праздник разговения, будет особенным. В чем его необычность и как его встречают мусульмане в интервью "Российской газете" рассказывает заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Ураза-байрам почти совпал по времени с открытием ЧМ-2018. Это прибавило вам гостей?

Рушан Аббясов: И гостей, и традиций гостеприимства. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда - с 624 года. По ритуалу мусульмане говорят друг другу: "Ид мубарак!" - "Благословенного праздника"! В этом году нам так говорят гости со всего мира.

Россия и, в частности, Москва справится с потоком желающих приять участие в праздничной утренней молитве в мечетях?

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Рушан Аббясов: Нас гости только радуют. Мы к их приезду готовились. Чемпионат мира по футболу Ураза-байраму не только не мешает, он придает ему новые эмоции. Московская Соборная мечеть принимает много иностранных гостей - министров спорта и туризма, послов разных стран. А спортсмены и болельщики приходят сами. Еще в дни Рамадана в преддверии Ураза-байрам мы видели игроков многих сборных мира и болельщиков из разных стран на наших ночных молитвах. И в мечетях, и в "Шатре Рамадана" на Поклонной горе. Мы готовы и принимаем всех.

И места хватит на всех?

Рушан Аббясов: Конечно. В этом году праздничный намаз на Ураза-байрам особенно многолюдный. В традиционной утренней молитве примут участие более 250 тысяч мусульман. У нас много площадок. Потом праздник разговения после поста кто-то встречает дома, кто-то, как участники чемпионата мира по футболу, и в мечетях, и в наших мусульманских общинах, например, в Подмосковье.

Почему площадок для праздника в Подмосковье больше, чем в Москве?

Рушан Аббясов: Чтобы не приезжать в центр Москвы большим потокам людей, живущим, скажем так, не близко к Москве. Именно поэтому мы попросили у местных властей 38 дополнительных площадок для праздника - в домах культуры и дворцах спорта. Нам пошли на встречу. Благодаря этому еще порядка 100-120 тысяч человек смогли совершить утреннюю молитву в Подмосковье.

Гостей чемпионата мира по футболу тоже туда приглашаете?

Рушан Аббясов: Конечно, причем приглашение не зависит от принадлежности к конфессии. Зовем, как в "Шатер Рамадана" на Поклонной горе - всех. Вообще, соседей и гостей чтим. Ведь особенно соседи, часто бывают ближе, чем родственники. И к ним особое почтение. Эту традицию заложил пророк Мухаммед. И с тех пор мусульмане рады и открыты всем.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Что это за особая милостыня и молитва о ней, которыми завершается Рамадан и открывается Ураза-байрам?

Рушан Аббясов: Это обязательное условие поста. Он не будет принят, если не состоится аль-фитр - милостыня разговения. Она собирается в пользу неимущих. Вместе с волонтерами мы ее в течение месяца Рамадан раздаем обездоленным, путникам, сиротам.

Трудно держать пост и собирать аль-фитр?

Рушан Аббясов: Легко. Время поста примерно 19 часов в сутки. Световой день заканчивается в 21:15 - 21:20, а после двух ночи уже светает. За это время можно всем встречаться в мечети, в "Шатре Рамадана" общаться, угощаться и договариваться о благочестивых делах. Те же маршруты, куда доставлять милостыню обездоленным, намечать. Потом утро. Время просветления для добрых дел.

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