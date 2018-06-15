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15.06.2018 15:03
Рубрика: Общество

Русский язык станет родным

Текст: Ирина Ивойлова
Депутаты Госдумы рассмотрели законопроект об изучении родных языков.

"Каждый язык - народное, мировое достояние. Комитет уделяет этому вопросу большое внимание. Но проблем много. Не всем обеспечивается конституционное право на обучения родному языку. Не ведется подготовка преподавателей родного языка, есть сложности в разработке стандартов, проблемы с экспертизой готовых учебников", - так начал свое выступление на заседании председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов.

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Действительно, в последние годы сложилась пародоксальная ситуация: в многонациональной стране, где используется 227 разных языков народов России, учебники есть только для пяти языков, а примерные основные образовательные программы - для 13. Экспертиза даже готовых учебников стоит столько, что тираж просто невыгодно печатать. О том, чтобы учесть в учебниках родного языка потребности детей-инвалидов, которым нужен увеличенный шрифт или иная подача материала, речь вообще никогда не заходила.

При этом были ситуации, когда в ущемленном положении оказывался русский язык. Так, русский язык, например, изучался только в обязательной части школьной программы, а родной мог быть и в обязательной, и в вариативной. У родителей не спрашивали, хотят ли они учить язык, который является для их ребенка неродным. Выбор был лишь из двух вариантов: этот язык преподавался или как иностранный или как родной. На деле вместо заботы о сохранении родных языков получилось совсем другое.

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В Якутии, например, число школьников, которые изучают родной язык, стало меньше на 10%. И это на сегодняшний день единственный регион, где сохранился Научно-исследовательский Институт национальных школ. При поступлении на вузовские специальности, связанные с родными языками, знание этих самых родных языков учитывать не обязательно. Приемные комиссии смотрят оценку в аттестате, скажем, по удмуртскому языку, но никакого формального веса она не имеет. Достаточно трех ЕГЭ.

Депутаты взялись решить сложную задачу, связанную и с правовыми, и с сугубо образовательными тонкостями, и, после многочисленных заседаний рабочей группы, приняли законопроект о поправках по поводу изучения родных языков в первом чтении.

"Первое: не предполагается переноса изучения родных языков в факультативную часть программы. Второе: появится возможность выбрать в качестве родного языка русский. Третье: родители по заявлению смогут выбирать язык при поступлении в 1 или 5 классы. А гарантии обучения на родном языке будут прописаны", - подчеркнул Вячеслав Никонов.

Фото: depositphotos.com
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Министерство просвещения сейчас готовит новые стандарты для школы, и эти изменения будут в них учтены. По словам директора департамента государственной политики министерства Андрея Петрова, рабочая группа в его ведомстве уже создана и изучает все предложения: "Министерство создало свою рабочую группу из представителей региональных министерств, контрольно-надзорных ведомств, школьных учителей, ученых".

Депутаты обратились к правительству с предложением создать фонд поддержки изучения родных языков. "И это должен быть фонд с серьезным финансированием", - заметил Никонов. Кроме того, депутаты рекомендовали разработать концепцию преподавания родных языков и предусмотреть в бюджете расходы на создание учебников по родным языкам.

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