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Рубрика: В мире

СМИ: Трамп введет дополнительные пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины на китайские товары. В Белом доме состоялось совещание, в котором приняли участие все заинтересованные стороны.

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По данным СМИ, новые ставки начнут действовать уже 22 июня. В ближайшее время станет известно, какие именно товары и услуги попали в черный список. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий 500 миллиардов долларов в год. Нечестная политика Пекина заключается, в частности, в принуждении американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

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