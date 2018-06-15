Спор о беженцах вызвал кризис в правительственной коалиции Германии

В блоке ХДС/ХСС, которым руководит канцлер Ангела Меркель, разгорелся скандал из-за вопроса об обращении с беженцами. Однако это лишь повод для серьезного разлада между двумя "сестринскими" партиями. Причина же лежит в желании лидеров Христианско-социального союза расширить свои властные полномочия в коалиционном правительстве.Уладить спор призвали президента бундестага и соратника Меркель по партии Вольфганга Шойбле.

Напомним, министр внутренних дел ФРГ и председатель ХСС Хорст Зеехофер постоянно критикует Ангелу Меркель по вопросу о беженцах. Сначала речь шла об их максимально допустимом количестве, но когда после подписания договора с Турцией, который Меркель считает своей заслугой, их количество само собой сократилось, этот вопрос отпал. Однако Зеехофер нашел новую тему для спора и стал требовать депортации беженцев, которым уже было отказано в убежище в других странах Евросоюза, назад, в страны, откуда они прибыли. На жаргоне Зеехофера это называется "закрыть границы". Меркель же выступает за общеевропейское решение проблемы. Министр уже успел за спиной Меркель встретиться с австрийским канцлером Себастьяном Курцем и обсудить возможности мер защиты от наплыва иммигрантов из бедных стран. И канцлер естественно восприняла это как высшее проявление нелояльности.

Ранее Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз не могли преодолеть разногласия в дискуссии по поводу "материнского капитала" и введения взносов за проезд по автобанам. Перед выборами в бундестаг Зеехофер уже грозился покинуть общий блок и даже заявлял о намерении выставить свою кандидатуру на пост канцлера. Однако последние дни отношения между двумя партиями достигли пика напряженности.

Так, в начале недели Зеехофер саботировал принятие концепции по обращению с беженцами, разработанной коалиционными партиями ХДС/ХСС и СДПГ, а также отказался участвовать в интеграционном саммите правительства ФРГ. Политик пригрозил Меркель, что, в случае необходимости, будет действовать самостоятельно, без оглядки на других членов кабинета министров.

Такое решение осудили как в ХДС, так и СДПГ. Однако в лагере ХСС царят революционные настроения: уже прозвучало заявление о намерении покинуть блок, который всегда вместе выступал на выборах в бундестаг и совместно выставлял одну кандидатуру на пост канцлера. В свою очередь, из ХДС послышались требования отставки Зеехофера с поста министра внутренних дел. Любой исход подрывает позиции Меркель.

В ответ канцлер ФРГ заявила в четверг, что собирается любыми силами удержать правительство и не допустить его развала. Вольфганг Шойбле, в свою очередь, предложил взять на себя роль посредника в споре об обращении с беженцами. Как пишет газета Rheinische Post, председатель фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер обратился к нему с просьбой найти возможность компромисса.

Подчеркнем, что будучи министром финансов ФРГ, Шойбле критиковал миграционную политику канцлера, но сохранял лояльность по отношению к Меркель. По словам Каудера, "он обладает доверием у обеих сторон конфликта". В понедельник представители двух партий собираются встретиться на общем заседании.

Как сообщает немецкое агентство DPA, Ангела Меркель отвергает предложения компромисса от ХСС и Зеехофера, который собирается отправлять беженцев в страны прибытия до начала саммита Евросоюза через две недели, либо согласовать этот вопрос на случай, если общеевропейское решение не удастся разработать.

Министр юстиции ФРГ Катарина Барлей при этом опасается, что спор о предоставлении убежища приведет к тяжелому кризису в "большой коалиции". Политик от СДПГ заявила газете Augsburger Allgemeine, что ее партия не будет нарушать коалиционный договор в этом пункте. Барлей примкнула к позиции Меркель и потребовала от Зеехофера представить конкретные предложения по концепции обращения с беженцами.

К слову, по сведениям издания Bild, федеральная пограничная полиция ежегодно регистрирует не больше ста случаев нелегального въезда ранее депортированных беженцев на границах ФРГ.