Трамп объявил о пошлинах в 25% на импорт из КНР объемом в $50 млрд

Вашингтон вводит ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в $50 миллиардов, что, по сути, скажется приблизительно на десятой доле китайского импорта в Штаты. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

"В свете кражи интеллектуальной собственности и технологий, а также других нечестных торговых действий Соединенные Штаты введут ввозную пошлину в 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов, которые содержат индустриально значимые технологии", - указано в заявлении Трампа.

Китайская сторона незамедлительно объявила о готовности жестко ответить на действия США. "Китай выражает решительный протест в связи с этим. КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные и вредоносные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор", - указывается в опубликованном заявлении министерства коммерции КНР.

Трамп же, в свою очередь, также пообещал ввести новые пошлины, если Пекин пойдет на ответные меры в отношении Вашингтона.