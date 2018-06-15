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Трейлер: "Альфа" - доисторический фильм о дружбе человека и собаки

Новость 15.06.2018, 17:40 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Sony показала второй трейлер "догсплотейшн" "Альфа" (Alpha) - художественно и с явной любовью выполненной реконструкции, которая расплавит сердца собакофилов и, не исключено, придется по вкусу поклонникам "Маугли" и суровых произведений Джека Лондона.

Режиссер и автор сценария - Альберт Хьюз, известный по "Мертвым президентам", лентам "Из ада" - с Джонни Деппом и "Книга Илая".

В ролях: Коди Смит-МакФи (безымянный Мальчик из постапокалипсиса "Дорога", Оуэн из ремейка "Впусти меня"), Леонор Варела ("Портной из Панамы", второй "Блэйд"), Наташа Мальте ("Во имя короля 2", "Блайдейн 3"), Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон ("Игра престолов"), Йенс Хультен ("Миссия невыполнима: Племя изгоев", "007: Координаты "Скайфолл").

Фото: kinopoisk.ru
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Дело происходит 20 000 лет назад, когда Земля была холодным и неуютным местом, "в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет".

"Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И возможно, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества…", - это синопсис. Который создатели сулят подкрепить картинкой "эпических приключений".

Российская премьера - 25 августа.

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