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Фото: "Санса Старк" сделала тату со спойлером финала "Игры престолов"

Новость 15.06.2018, 10:45 | Текст: Олег Усков

Модная актерская традиция - подчеркивать участие в том или ином значимом проекте памятными татуировками (вспомним команду джексоновской толкинианы) - сыграла, похоже, злую шутку с "Игрой престолов".

В Instagram тату-мастера Лорен Винцер появилась фотография конечности 22-летней британской актрисы Софи Тёрнер - многострадальной Сансы Старк из GOT.

В подписи к снимку Лорен энергично благодарит актрису за оказанную честь поработать с ней. Непосредственно на самом фото мы наблюдаем лютоволка с фамильного герба Дома Старков. И надпись "Стая живет" - часть известной всем поклонникам шоу фразы "Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет".

Что, по мнению наблюдателей, служит мощным спойлером и ясно дает понять, что нас ждет в финале сериале - триумф Старков.

Hey Barbie, you wanna go for a ride?

Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Напомним, ранее мы писали, что появилась конкретика по первому приквелу "Игры престолов".

Но даты премьеры восьмого, заключительного сезона "базового" сериала по-прежнему нет.

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