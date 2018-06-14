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Появились первые внятные сведения о спин-оффе "Игры престолов"

Новость 14.06.2018, 13:07 | Текст: Олег Усков

69-летний американский писатель, сценарист и продюсер Джордж Мартин, автор саги "Песнь Льда и Пламени" - литературного первоисточника сериала "Игра престолов", сообщил кое-что важное.

Согласно посту Мартина в его блоге, предварительное название нового сериала-приквела GOT - "Долгая ночь" (The Long Night). И этим, по мнению автора, для поклонников его творчества "всё сказано".

Фото: kinopoisk.ru
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Хотя Мартин не исключает, что впоследствии канал решит как-то дополнить название, "поработав над словосочетанием "Игра престолов".

Далее писатель напомнил, что все проекты пяти ИП-сериалов, над которыми трудятся сценаристы-продюсеры - будут именно приквелами, и никто из героев GOTв них не появится.

Кроме того, по зрелом размышлении один из предполагаемых сериалов пока принято решение "отложить на неопределенный срок". Соответственно, непосредственно сейчас разрабатывают четыре шоу. В которых будут представлены "разные персонажи и разные временные и сюжетные линии".

Ранее сообщалось, что HBO дал отмашку для начала работ над первым новым сериалом мира "Игры престолов". И, как уточнил Мартин, пока не идет речи о полном сезоне - это всего лишь пилотная серия, которой занимается Джейн Голдман.

Фото: kinopoisk.ru
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"Это же телевидение, там никогда нет стопроцентной определенности", - пояснил демиург.

Никаких данных по срокам премьер еще нет. Известно лишь, что новый ИП-сериал покажут после финала "базовой" саги. Который анонсировали на будущий год. Но так же без конкретной даты.

Долгая ночь - зима, длившаяся целое поколение. Вестерос тогда был покрыт метрами снега, погибли тысячи людей. А после под пологом тьмы с дальнего севера на континент пришли белые ходоки, уничтожая все на своем пути и обращая трупы в зомби-вихтов. После того, как первые люди и дети леса, объединившись, изгнали нежить, и была построена Стена.

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