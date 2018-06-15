Туристическая компания Polar Tour остановила свою работу

С сегодняшнего дня прекращается деятельность Polar Tour. Сообщение об этом появилось на сайте Группы компаний. "В силу сложившейся ситуации, для решения вопроса об оплате/доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15.06.2018 г. и далее, Вы можете обратиться к Туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую, - сообщается на сайте. - Просим проинформировать Ваших туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру".

Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), по некоторым данным Polar Tour работала с субагентами, бронируя туры у крупных туроператоров для других агентств.

Точной информации о причинах остановки деятельности и количестве пострадавших пока нет. Однако не исключено, что под угрозой срыва может оказаться отдых сотен туристов (а по другим оценкам, не менее 1-2 тысяч).