Украина транслирует матчи ЧМ-2018, чтобы погасить долги

Трансляция чемпионата мира по футболу в России на украинском телеканале "Интер" позволит погасить долги Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ). Об этом сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания.

Он объяснил, что задолженность украинской стороны растет в связи с тем, что сначала Киев в 2012 году приобрел пакеты прав на чемпионаты мира 2018 и 2022 годов, а затем спустя три года отказался от трансляции и перестал выплачивать ЕСВ деньги.

"ЕСВ в 2016 году напоминает о долге и рассматривает возможность вынесения штрафных санкций, а также лишение прав на следующий ЧМ-2022, - указал Аласания в своем Facebook. - Долг перед ЕСВ до конца года должен быть уплачен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ 2022 в Катаре".

Ранее Аласания поделился, что трансляция на Украине ЧМ-2018 подобна смерти. "Вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ - это смерть", - сообщил он.