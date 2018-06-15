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15.06.2018 09:43
Рубрика: В мире

Украина транслирует матчи ЧМ-2018, чтобы погасить долги

Текст: Александр Гацак

Трансляция чемпионата мира по футболу в России на украинском телеканале "Интер" позволит погасить долги Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ). Об этом сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания.
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Он объяснил, что задолженность украинской стороны растет в связи с тем, что сначала Киев в 2012 году приобрел пакеты прав на чемпионаты мира 2018 и 2022 годов, а затем спустя три года отказался от трансляции и перестал выплачивать ЕСВ деньги.

"ЕСВ в 2016 году напоминает о долге и рассматривает возможность вынесения штрафных санкций, а также лишение прав на следующий ЧМ-2022, - указал Аласания в своем Facebook. - Долг перед ЕСВ до конца года должен быть уплачен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ 2022 в Катаре".

Ранее Аласания поделился, что трансляция на Украине ЧМ-2018 подобна смерти. "Вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ - это смерть", - сообщил он.

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