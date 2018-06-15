Украинские силовики открыли огонь по ЛНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг вечером открыли огонь по территории Луганской народной республики.

Примерно в 20:00 артиллерийскому обстрелу подвергся центр города Кировска. В этот момент кировчане вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу российской сборной на чемпионате мира по футболу.

Как сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на источник в местной мэрии, в результате прямого попадания одного из снарядов был частично разрушен дом по адресу Севастопольская, 6. Также имеются повреждения на улице Горноспасательной.

В результате обстрелов без электроснабжения остались более 200 семей. В администрации отметили, что киевские силовики продолжили обстреливать город и прилежащие к нему территории.

Позже стало известно о том, что в 22:15 украинские силовики открыли огонь по Кировску из артиллерии калибра 122 миллиметра со стороны Новотошковского.

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, осколочные ранения и перелом получила местная жительница 1977 года рождения. Также в результате обстрела были повреждены жилые дома и хозпостройки по четырем адресам.