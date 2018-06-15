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15.06.2018 14:55
Проект: Пресс-релизы

В Год волонтера Россия представляет свои лучшие социальные проекты на площадке ООН

Фото: предоставлено организаторами #INFOCUS Фото: предоставлено организаторами #INFOCUS
Фото: предоставлено организаторами #INFOCUS

В седьмой раз в женевском отделении ООН (Швейцария) начала работу ежегодная Международная конференция SOCIAL INNOVATIONS#INFOCUS, в которой приняла участие представительная делегация из России.

Конференция #INFOCUS - это инициатива российских НКО, которая реализуется в партнёрстве с ООН. Конференция #INFOCUS расширяет возможности России для участия в решении вопросов повестки ООН, повышает имидж России в международном сообществе, развивает общественную дипломатию.

На повестке #INFOCUS 2018 - развитие общественной дипломатии и социального предпринимательства, продвижение гражданских инициатив и социальной ответственности бизнеса, а также вклад общественного сектора и корпораций в развитие добровольчества в рамках объявленного президентом России Года волонтёра.

Ольга Зубкова, председатель оргкомитета Международной конференции #INFOCUS, президент Национальной ассоциации развития образования "Тетрадка Дружбы", отметила: "Социально значимая деятельность масштабируется и преобразуется в проекты социального предпринимательства, к партнерству реализации социально значимых инициатив привлекаются бизнес-компании и органы государственной власти".

Важность социальных инициатив в глобальных преобразованиях отметил руководитель аппарата Генерального директора женевского отделения ООН Давид Чикваидзе: "Инновации пронизывают все цели, они лежат в основе прогресса. Но если еще недавно под инновациями понимался научно-технический прогресс, то сегодня все больше говорят про общественные преобразования и социальные трансформации. Корпорации, некоммерческие организации, правительства при переходе к новой экономике ставят амбициозные цели по устранению перекосов в устройстве общества".

На площадке конференции представители международных компаний презентовали практики корпоративной социальной ответственности, которые помогают предприятиям достигать Целей устойчивого развития. Ирина Жукова, Заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), Директор по устойчивому развитию и корпоративным программам аффилированных компаний  "Филип Моррис Интернэшнл" в России поделилась опытом компании в развитии корпоративного добровольчества и выстраивания его инфраструктуры в России: "Созданный четыре года назад для обобщения лучшего опыта реализации корпоративных добровольческих проектов Национальный совет по корпоративному волонтерству уже сейчас объединяет представителей более 30 наиболее активных отечественных и международных компаний, а активными участниками общественно значимых событий в городах и регионах присутствия являются более 30 000 корпоративных волонтеров. В Год Добровольца в России наша компания будет принимать активное участие в открытии новых региональных центров НСКВ, а также внесет свой вклад в разработку методических рекомендаций и распространение лучших практик корпоративного волонтерства для всего бизнес-сообщества".

Участники отметили важность выстраивания диалога бизнеса и гражданского сектора для разработки и внедрения социальных инноваций для улучшения качества жизни и социальных преобразований.

Пресс-релиз подготовлен оргранизаторами конференции Infocusconference. 12+
 

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