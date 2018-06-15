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Рубрика: В мире

В Индии гибель сотен тысяч человек объяснили нехваткой воды

Водный кризис в Индии ежегодно уносит жизни около 200 тысяч человек. Об этом говорится в докладе Национального института трансформации республики.

Фото: depositphotos.com
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Примерно половина населения Индии (около 600 млн из 1,3 млрд) сталкивается с проблемой нехватки воды, констатируют авторы исследования. По их прогнозам, к 2030 году спрос на нее вдвое превысит доступные в стране ресурсы.

"Острая нехватка воды для сотен миллионов индийцев может привести к снижению ВВП страны на шесть процентов", - отмечается в докладе.

Исследователи пишут, что к 2020 году 21 крупнейший мегаполис Индии исчерпает свои запасы подземных вод. Как передает РИА Новости, это коснется жизни порядка 100 млн человек. Авторы доклада также указывают, что 70 процентов водных ресурсов Индии загрязнены.

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