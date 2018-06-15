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В Instagram отказались от одной из функций

15.06.2018,  
12:24
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Разработчики Instagram отключили в соцсети функцию, которая была доступна в тестовом режиме несколько месяцев.

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Зимой 2018 года пользователи Instagram получили возможность протестировать новую возможность на ресурсе. Приложение отправляло уведомления владельцам аккаунтов, если кто-то сделал скриншот их фото или видео из Stories. Автор получал сообщение с никнеймом человека, сохранившего картинку.

14 июня 2018 года представители Instagram заявили изданию Buzzfeed, что решили отказаться от это функции. Теперь пользователи смогут скрыто делиться чужими Stories.

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