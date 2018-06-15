Разработчики Instagram отключили в соцсети функцию, которая была доступна в тестовом режиме несколько месяцев.

Зимой 2018 года пользователи Instagram получили возможность протестировать новую возможность на ресурсе. Приложение отправляло уведомления владельцам аккаунтов, если кто-то сделал скриншот их фото или видео из Stories. Автор получал сообщение с никнеймом человека, сохранившего картинку.

14 июня 2018 года представители Instagram заявили изданию Buzzfeed, что решили отказаться от это функции. Теперь пользователи смогут скрыто делиться чужими Stories.