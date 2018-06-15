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Рубрика: В мире

В Канаде лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания

В Канаде Boeing 737 авиакомпании WestJet, выполнявший рейс из Калгари в Ванкувер, совершил вынужденную посадку. Причиной стал сигнал о возгорании в грузовом отсеке лайнера.

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Как сообщает ТАСС, инцидент произошел практически сразу после взлета. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, находившиеся на борту люди не пострадали.

По данным перевозчика, пассажирам оперативно предоставили другой лайнер. По факту случившегося проводится проверка.

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