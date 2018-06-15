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15.06.2018 14:00
Рубрика: Власть

В Кремле разъяснили подход Москвы к восстановлению G8

Текст: Кира Латухина
В Кремле не стали комментировать недавние заявления президента США Дональда Трампа о России (в частности, насчет принадлежности Крыма).

"Такое количество лживых новостей, или "фейк-ньюс", что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны, - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "семерки", и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей".

Фото: REUTERS/ Carlos Barria
Трамп объяснил, почему Россия должна вернуться в G8

Говоря про слова Трампа о необходимости привлечения России к G7, Песков напомнил, что в Китае Владимир Путин однозначно ответил на аналогичный вопрос: "Россия не была инициатором прекращения такого формата, но президент будет всегда рад видеть лидеров "семерки" у себя в гостях и продолжить с ними диалог". "Но в целом гораздо более релевантным считается формат "двадцатки", где вместе за одним столом встречаются лидеры стран - крупнейших экономик мира", - сказал Песков.

Когда журналисты спросили, можно ли отметить позитивные тенденции в налаживании отношений, представитель Кремля подчеркнул: "Пока, наверное, рано об этом говорить. Но безусловно, сам по себе подход, что даже самые острые проблемы следует решать в рамках диалога, абсолютно корреспондируется с той убежденностью, о которой неоднократно заявлял президент Путин".

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