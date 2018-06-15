В Минфине видят возможности для дальнейшего снижения ставки

Минфин видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанком, поскольку в России в 2019 году прогнозируется инфляция на уроне 4-4,5 процента, заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если мы повышаем НДС, оценки инфляции в следующем году несколько повышаются​​​. Поскольку мы говорим, что в следующем году оценки инфляции могут составить от 4 процента до 4,5 процента, представляется, что еще есть возможность для дальнейшего снижения Центральным Банком ключевой ставки", - сказал Силуанов.

Он также отметил, что Центробанк если и будет снижать ставку, то очень аккуратно, анализируя ситуацию.

Ранее Антон Силуанов уже заявлял, что инфляция в России в 2019 году, после повышения НДС в стране до 20 процентов 4 процента или будет чуть выше. Совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25 процента годовых.

В этом году ЦБ снижал ключевую ставку дважды - в феврале и марте по 0,25 процентного пункта, а в апреле взял паузу.