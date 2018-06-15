В Москве пройдет выставка оборудования и технологий "Нефть и газ"

С 18 по 21 июня 2018 года в Москве, в МВЦ "Крокус Экспо" в 15-й раз пройдет самая масштабная международная выставка нефтегазового оборудования и технологий "Нефть и газ" / MIOGE.

Выставка является важной рабочей площадкой для специалистов нефтегазовой отрасли, эффективным инструментом увеличения объема продаж и расширения географии сбыта нефтегазового оборудования. Выставку посещают более 20 тысяч специалистов из всех нефтегазодобывающих регионов России и стран СНГ, а также более чем из 50 стран.

В этом году общая площадь выставки составляет 20 000 кв.м, в ней принимают участие порядка 500 компаний из 30 стран мира.

Среди участников - известные российские и зарубежные производители нефтегазового оборудования и технологий. Впервые многие российские компании приняли участие в выставке и конгрессе с финансовой поддержкой Российского экспортного центра, который возместил им от 50 до 80% общей стоимости участия.