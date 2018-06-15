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Рубрика: В мире

В НАТО заявили о необходимости активизировать диалог с РФ

Текст: Александр Гацак

НАТО намерена наладить диалог с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Фото: Reuters
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"Наш подход в отношении России - это сдерживание и диалог. Наш диалог с Россией непрост. Но чем сложнее наши отношения, тем больше требуется диалога", - заявил Столтенберг журналистам.

Как стало известно, на переговорах с Меркель стороны обсудили двухуровневый подход к России и подтвердили намерение налаживать диалог с Россией вопреки сохраняющимся противоречиям.

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