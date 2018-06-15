В России проводится эксперимент по маркировке табачной продукции

По мнению экспертов и участников рынка, эксперимент с маркировкой должен помочь в борьбе с потоками нелегальных сигарет из стран ЕАЭС, объемы которых растут на фоне увеличивающейся разницы в ставках акцизов с соседями по Евразийскому экономическому союзу.

С начала года в России проводится пилотный проект по маркировке табачной продукции. Постановление правительства предусматривает, что эксперимент, целью которого является противодействие незаконному ввозу и распространению табачной продукции, продлится до конца этого года. Тем не менее, уже сейчас многие эксперты сходятся во мнении, что цифровая маркировка способна не только противостоять контрабанде сигарет из других стран, но и решить проблему с появлением новых нелегальных схем оборота табачной продукции на рынке.

Объемы теневого рынка табака растут рекордными темпами. По данным исследований, всего за год доля нелегальных сигарет в России увеличилась с 4,6 до 7,7 процентов рынка по итогам 1 квартала 2018 года. Это может привести к тому, что до конца года через нелегальные каналы будет продано около 20 миллиардов сигарет. Эксперты и представители бизнес-сообщества уверены, что без принятия необходимых мер спрос на контрабанду и контрафакт будет только расти - уклонение от уплаты российского акциза делает их значительно дешевле легальных аналогов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по налогам и бюджету Сергей Катасонов считает целесообразным выравнивание ставок акцизов с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, что позволит сократить разницу в уровне цен и, тем самым, устранить причины для контрабанды. По данным исследований, основной проблемой российского табачного рынка по-прежнему остаются нелегальные сигареты из стран ЕАЭС, в частности из Белоруссии.

"Гармонизация ставок акциза необходима, если мы говорим о защите российского рынка от нелегальной табачной продукции", - считает Сергей Катасонов. Однако, по мнению депутата Госдумы, пока соседние страны не стремятся к сближению налоговых ставок на сигареты с Россией, государство должно искать другие пути решения проблемы. В частности, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за продажу нелегальных сигарет.

Акцизная политика последних лет создала условия для увеличения нелегальных перетоков табачной продукции из стран ЕАЭС, полагает начальник отдела налоговой политики Евразийской экономической комиссии Нурматбек Мамбеталиев: "В этой ситуации только комплекс мер вместе с гармонизацией ставок позволит сбить волну нелегального оборота продукции". По его словам, распространение обязательной цифровой маркировки на другие страны ЕАЭС может предотвратить нелегальные перетоки табачной продукции. Сейчас запущен проект по разработке комплексной системы контроля за перемещением товаров внутри границ ЕАЭС. "Создается система идентификации участников, где будем вести реестры экспортеров и импортеров. Необходимо сопрягать национальные компонетны для прослеживания товара, чтобы мы могли видеть весь путь товара: от производителя до розницы", - добавил эксперт.

В то же время представители бизнес-сообщества отмечают тренд на увеличение доли нелегальных сигарет, произведенных в России и находящихся в обороте без акцизной марки или с вызывающей недоверие акцизной маркой. По разным оценкам, нелегальный товар, с которых недобросовестными производителями не уплачен акциз государству, составляют более 6 миллиардов сигарет, или треть всего теневого рынка. "Изменение предпочтений потребителей в пользу сигарет, с которых недобросовестными производителями не уплачен акциз, объясняется снижением покупательной способности населения и их ценовой доступностью по сравнению с продукцией легальных российских фабрик", - считает вице-президент одной из крупнейших компаний-производителей табачной продукции Сергей Головко. По мнению специалиста, введение обязательной цифровой маркировки должно исключить возможность попадания на рынок сигарет без уплаты российского акциза, так как цифровой код наносится на пачку непосредственно в момент производства табачной продукции, а информация о продукте поступает в контролирующие органы в оперативном режиме через уполномоченного оператора системы маркировки.

По оценкам экспертов, отсрочка принятия этих мер, рост доли нелегальной торговли уже обходится федеральному бюджету в более чем 50 миллиардов рублей недополученных доходов от табачных акцизов и НДС в год. Это почти десятая часть налоговых поступлений, полученных государством в виде акциза на табачную продукцию в прошлом году. Отсрочка в принятии мер может существенно увеличить как долю незаконного табака так и потери бюджета.