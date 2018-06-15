В Сеть попали первые изображения Samsung Galaxy S10

Группа дизайнеров Phone Designer представила свою концепцию нового флагмана Samsung - смартфона Galaxy S10. Гаджет, скорее всего, будет представлен в январе 2019 года.
Дизайнеры уточнили, что никакой официальной информации о новом смартфоне пока нет. Однако за основу они взяли возможные идеи, которые могут быть воплощены в гаджете. Это прозрачная задняя крышка, датчик отпечатка пальца, встроенный в безрамочный экран, тройная основная камера, а также отсутствие разъема Jack.
"Это не официальные снимки от Samsung и не утечки, касающиеся Galaxy S10. Будут ли доступны эти функции и инновации, мы не знаем, но будем надеяться", - пояснили дизайнеры.
I teamed up with the guys from Mobil-Helden and we created a Samsung #GalaxyS10 concept. More info (in german): https://t.co/mcEqwPxU3P We will show more pictures during the week. pic.twitter.com/5iBhXKPJAb— Phone Designer (@PhoneDesigner) 11 июня 2018 г.