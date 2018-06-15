В Великобритании задержали готовивших теракты мужчин

Британские полицейские поймали двоих мужчин, планировавших теракты на территории Соединенного Королевства. Злоумышленники снимали дом в городе Бери, но не платили за жилье несколько месяцев, поэтому собственник решил навестить должников.

В доме он обнаружил ведро с прикрепленными к нему пластиковыми коробками, а также электроинструменты и изображения огнестрельного оружия. Позже в ходе обыска полицейские нашли топоры, ножи, маски и пропагандистские материалы ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической организации "ИГИЛ").

По версии следователей, задержанные собирались напасть на полицейские или военные цели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Sun.